Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении 60 военных целей хуситов в йеменских провинциях Сана, Ходейда, Амран и Саада. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на заявление коалиции, опубликованное утром в среду.

Цели операции

Представитель коалиции Турки аль-Малики заявил в соцсети X, что операция была направлена на ослабление возможностей хуситов использовать баллистические ракеты и беспилотники, а также на противодействие морским угрозам.

По его словам, среди пораженных объектов были туннели в горной местности, где хранились баллистические ракеты, а также объекты для сборки и хранения беспилотников.

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Возобновление боевых действий

Боевые действия между правительственными силами и хуситами возобновились в июле. Согласно докладам ООН, это привело к тысячам погибших и раненых, а также к перемещению более четверти миллиона человек.

Эскалация завершила период относительного спокойствия, продолжавшийся в Йемене с апреля 2022 года. Война в стране продолжается с сентября 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и несколько провинций. В марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку международно признанного правительства.

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