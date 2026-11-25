Саудовская коалиция заявила, что саудовская противовоздушная оборона перехватила и уничтожила четыре беспилотника над Рас-Таннурой в Восточной провинции Саудовской Аравии.

Обломки упали во время перехвата

Об операции сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики в заявлении, опубликованном в социальной сети X. По его словам, во время перехвата упали несколько обломков. Предварительная оценка не выявила пострадавших, сообщает Anadolu Agency.

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Атака в Эр-Рияде накануне

Перехват произошел на следующий день после атаки беспилотника на башню в Финансовом районе короля Абдаллы в Эр-Рияде. По данным саудовской гражданской обороны, тогда пострадали 11 человек.

Аль-Малики возложил ответственность за атаку в Эр-Рияде на йеменских хуситов и заявил о решительном ответе. С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая поддерживает международно признанное правительство Йемена в противостоянии с хуситами. В 2014 году хуситы захватили столицу Йемена Сану и другие части страны.

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