В Саудовской Аравии коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате и уничтожении беспилотника, запущенного хуситами в направлении региона Эр-Рияд. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление коалиции

По словам представителя коалиции Турки аль-Малики, системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дрон, запущенный хуситами в направлении региона Эр-Рияд. Он опубликовал это сообщение в социальной сети X.

В материале приводится заявление коалиции; другие источники, подтверждающие эту информацию, там не указаны. Сведений о последствиях инцидента в сообщении также нет.

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Противостояние в Йемене

Перехват произошел на фоне усиления противостояния между коалицией и хуситами, включая атаки на саудовские аэропорты и энергетические объекты.

С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая поддерживает правительство Йемена в противостоянии с хуситами. Группировка контролирует столицу Йемена Сану и другие части страны с 2014 года.

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