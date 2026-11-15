Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник над Восточной провинцией королевства ранним утром 15 ноября. Об этом сообщила коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Заявление представителя коалиции

Представитель коалиции Турки аль-Малики объявил о перехвате дрона на платформе X. По данным Anadolu Agency, он не привел дополнительных деталей о беспилотнике или обстоятельствах операции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущие перехваты

Днем ранее Турки аль-Малики заявил, что саудовская ПВО перехватила и уничтожила два дрона, запущенные йеменскими хуситами. По его словам, их уничтожили над Эр-Риядом и южными районами Саудовской Аравии.

Перехваты произошли на фоне усиления боевых действий между хуситами и Саудовской Аравией. Коалиция сообщала о неоднократных ракетных и дроновых атаках на территорию королевства. Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и другие провинции. В 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась для поддержки правительства Йемена.

Читай нас в