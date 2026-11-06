Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате и уничтожении беспилотника в районе Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Об этом 6 ноября сообщил представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.

Заявление коалиции

По информации Anadolu Agency, Турки аль-Малики опубликовал заявление об этом в социальной сети X. В нем он сообщил о перехвате и уничтожении дрона в районе саудовской столицы. Источник не приводит других подробностей инцидента. В частности, не указано, кому принадлежал аппарат, откуда он был запущен и имел ли инцидент какие-либо последствия.

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Эскалация вокруг Йемена

Саудовская коалиция поддерживает международно признанное правительство Йемена. Ее сообщение прозвучало на фоне продолжающейся военной эскалации между коалицией и йеменской группировкой хуситов. По данным агентства, хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники в направлении территории Саудовской Аравии. В сообщении коалиции речь идет именно о районе Эр-Рияда.

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