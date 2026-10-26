Коалиция во главе с Саудовской Аравией утром в понедельник нанесла удары по столице Йемена Сане и заявила об уничтожении двух пусковых установок баллистических ракет, которые использовали хуситы. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление коалиции

Представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что хуситы якобы использовали одну из пусковых установок для атаки на столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в течение последних часов. По его словам, коалиция продолжает операции, направленные на демонтаж сети баллистических ракет хуситов.

Операция йеменской армии

В воскресенье йеменская армия сообщила о «нейтрализации» около 218 бойцов и полевых командиров хуситов в рамках 753 операций за предыдущие 24 часа. Также она заявила об уничтожении или повреждении 78 военных транспортных средств и единиц вооружения.

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По данным армии, операции в рамках «Операции рассвета Йемена» были направлены против передовых командных пунктов, укреплений, огневых позиций, скоплений войск, подкреплений и транспортных средств снабжения. Военные также заявили, что удары нарушили передвижение подкреплений хуситов к линии фронта и поддержали рейды и наземные атаки правительственных сил.

Армия не уточнила, сколько из 218 «нейтрализованных» были убиты или ранены. Хуситы на момент публикации не комментировали эти сообщения.

Йемен находится в конфликте с 2014 года, когда хуситы захватили Сану и ряд провинций. В 2015 году в поддержку международно признанного правительства вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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