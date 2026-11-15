Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что ее силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, которые хуситы запустили в направлении столицы страны Эр-Рияда. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.

Заявление коалиции

По данным Anadolu Agency, аль-Малики объявил о перехвате ракет в социальной сети X. Ранее коалиция также сообщила, что ее ПВО перехватила и уничтожила два беспилотника над Восточной провинцией Саудовской Аравии.

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Дополнительных подробностей о перехваченных дронах представитель не привел. В субботу коалиция заявила об уничтожении еще двух беспилотников хуситов, которые, по ее утверждению, были направлены на Эр-Рияд и южные районы королевства.

Перехваты произошли на фоне усиления противостояния между хуситами и Саудовской Аравией, сопровождающегося ракетными и дроновыми атаками на королевство. Коалиция вмешалась в конфликт в Йемене в 2015 году в поддержку международно признанного правительства после того, как хуситы захватили столицу Сану и другие части страны.

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