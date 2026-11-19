Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате нескольких ракет, которые йеменские хуситы запустили в направлении Эр-Рияда и южных районов Саудовской Аравии. Как сообщает Anadolu Agency, по предварительной оценке, падение обломков привело к материальному ущербу в столице королевства.

Перехват над Эр-Риядом

Представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что силы коалиции отреагировали на угрозу баллистической ракеты, направленной на Эр-Рияд. По его словам, предварительная оценка указывает на материальный ущерб от падения обломков, а его объем еще оценивается.

Коалиция не предоставила подробностей о возможных погибших или пострадавших, а также о полном объеме ущерба в Эр-Рияде.

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Удар по пусковой установке

Ранее аль-Малики заявил о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной в направлении юга Саудовской Аравии. Коалиция также сообщила об уничтожении пусковой установки в северной йеменской провинции Саада, которая, по ее утверждению, использовалась для попытки атаки на королевство.

Накануне коалиция заявляла о перехвате и уничтожении двух беспилотников хуситов над Эр-Риядом и югом Саудовской Аравии, а также двух крылатых ракет, направлявшихся к столичному региону.

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