В Саудовской Аравии коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что перехватила и уничтожила крылатую ракету, запущенную йеменскими хуситами в направлении района Эр-Рияда. Об этом в социальной сети X сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.

Заявление коалиции

Аль-Малики сообщил, что коалиция перехватила и уничтожила крылатую ракету, запущенную хуситами в направлении района Эр-Рияда. Других подробностей о перехвате он не привел. О заявлении коалиции сообщает Anadolu Agency.

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Атаки на территорию Саудовской Аравии

По данным агентства, с июля хуситы активизировали атаки на территорию Саудовской Аравии. Для этого они использовали баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники; среди целей были аэропорты, нефтяные объекты и другие места.

С марта 2015 года Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, поддерживающую международно признанное правительство Йемена. Хуситы захватили столицу страны Сану и другие провинции в сентябре 2014 года.

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