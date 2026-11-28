Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что 28 ноября перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, которые йеменские хуситы запустили в направлении южных районов Саудовской Аравии. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление коалиции

Представитель коалиции Турки аль-Малики сообщил в соцсети X, что системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные хуситами в направлении южного региона Саудовской Аравии. Ранее в тот же день он заявил об уничтожении еще одной баллистической ракеты, которая также направлялась на юг страны.

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Предупреждение гражданской обороны

Гражданская оборона Саудовской Аравии ненадолго объявляла предупреждение об угрозе в юго-западной провинции Джизан, губернаторстве Хамис-Мушайт и городе Абха. Позже ведомство сообщило, что опасность в этих районах миновала.

В сообщении отмечается, что события произошли на фоне усиления ракетных и дроновых атак хуситов на Саудовскую Аравию. Йемен находится в состоянии конфликта с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и другие части страны. Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию в поддержку международно признанного правительства Йемена с марта 2015 года. По данным агентства, новая эскалация между правительственными силами и хуситами началась в июле после срыва перемирия, достигнутого в 2022 году.

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