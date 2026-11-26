Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция заявила, что хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии, недалеко от границы с Йеменом. Предприятие способно перерабатывать до 400 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, сообщает Channel NewsAsia.

Заявление коалиции

По данным коалиции, после атаки ее силы уничтожили пусковую установку для баллистических ракет в йеменском портовом городе Ходейда. В коалиции утверждают, что именно с этой установки хуситы нанесли удар по заводу в Джизане.

Ранее коалиция предупредила, что дальнейшие атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру повлекут за собой решительный военный ответ.

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Предыдущие атаки

Накануне хуситы заявили об атаках на Рас-Таннуру — крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии и важный центр экспорта нефти, — а также на порты Джидда и Джизан на Красном море. Коалиция сообщила, что перехватила четыре беспилотника над Рас-Таннурой, а силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон возле Исламского порта Джидды.

Хуситы контролируют наиболее населенные районы Йемена, включая столицу Сану. В материале отмечается, что после возобновления гражданской войны в Йемене в июле они запускали ракеты и беспилотники по саудовским аэропортам, нефтяным объектам и офисным зданиям.

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