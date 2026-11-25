Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая международно признанное правительство Йемена, заявила о перехвате и уничтожении беспилотника, запущенного йеменскими хуситами вблизи Исламского порта Джидды на западе Саудовской Аравии.

Перехват возле порта Джидды

Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики сообщил в соцсети X, что дрон перехватили в районе порта. По его словам, мирные жители не пострадали от падения обломков после перехвата. Об инциденте сообщает Anadolu Agency.

Удар по порту Джазана

Ранее в тот же день коалиция также заявила, что снаряд, запущенный хуситами, попал в порт Джазана на юго-западе Саудовской Аравии. По данным коалиции, удар причинил незначительный ущерб, при этом мирные жители не пострадали.

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Хуситы взяли на себя ответственность за две атаки на порты Джидды и Джазана. Группировка заявила, что действовала в ответ на удары коалиции по порту Аль-Худайда на западе Йемена, но не уточнила, какое именно оружие использовала.

Эти инциденты произошли на фоне усиления ракетных и дроновых атак хуситов на Саудовскую Аравию, в частности по аэропортам, энергетическим и другим гражданским и экономическим объектам. Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию в поддержку международно признанного правительства Йемена с марта 2015 года.

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