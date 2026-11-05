Саудовская коалиция уничтожила дрон над Восточной провинцией — Anadolu Agency
Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что 5 ноября перехватила и уничтожила беспилотник над Восточной провинцией Саудовской Аравии.
Заявление коалиции
Об этом в заявлении сообщил представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики, передает Anadolu Agency. Он не идентифицировал происхождение беспилотника и не привел сведений о возможных пострадавших или повреждениях.
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Обострение боевых действий
Заявление коалиции прозвучало на фоне обострения боевых действий между ней и йеменским движением хуситов.
Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая с 2015 года поддерживает международно признанное правительство Йемена в противостоянии с хуситами. Коалиция начала поддерживать это правительство после того, как хуситы в предыдущем году захватили столицу Сану и другие части Йемена.