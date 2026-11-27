Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман этим летом убедил администрацию президента США Дональда Трампа прекратить давление на Венесуэлу по поводу ее членства в ОПЕК. Об этом со ссылкой на двух осведомленных собеседников сообщает The Independent. Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в организации и ее фактическим лидером.

Давление на основателей ОПЕК

По данным десяти источников издания, Вашингтон ранее призывал Венесуэлу и Ирак — два государства-основателя ОПЕК — рассмотреть возможность выхода из организации. По их словам, администрация США также не позволила Венесуэле уплатить ежегодный членский взнос в ОПЕК.

Американские чиновники стремились к тому, чтобы обе страны нарастили добычу нефти и привлекли инвестиции, утверждают собеседники. Некоторые из них опасались, что производственные ограничения ОПЕК могут помешать этим планам. Трамп неоднократно критиковал ОПЕК, называя ее картелем и монополией, которая искусственно завышает цены на нефть.

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Позиция Ирака и Госдепартамента

Премьер-министр Ирака Али Фалех аль-Заиди поднимал вопрос о возможном выходе страны из ОПЕК на правительственном совещании после разговоров с американскими чиновниками, сообщили два источника. В то же время иракское министерство нефти убедило его остаться в организации и вместо этого добиваться увеличения квоты на добычу.

Госдепартамент США не ответил на вопросы о возможной блокировке венесуэльского взноса. В то же время ведомство подтвердило, что США имеют полномочия принимать решения относительно использования венесуэльских государственных средств, хранящихся на счете, контролируемом американской стороной. Представитель Госдепартамента заявил, что чиновники более низкого уровня могли обсуждать с Венесуэлой ее выход из ОПЕК, но это не было темой переговоров на высоком уровне.

Взнос Венесуэлы в ОПЕК

Ежегодные взносы членов ОПЕК составляют около 2,8 млн евро, или $3,08 млн, для каждой страны. По данным источников в ОПЕК, организация не планирует исключать Венесуэлу из-за неуплаты взноса. Венесуэла сейчас освобождена от квот ОПЕК+ из-за падения добычи: в сентябре страна добывала около 1,2 млн баррелей в сутки, по данным ОПЕК.

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