Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман принял в Эр-Рияде командующего Центральным командованием США адмирала Брэда Купера. Стороны обсудили двусторонние отношения, в частности военное сотрудничество, а также развитие ситуации в регионе, сообщает Anadolu Agency.

Участники переговоров

Во встрече также участвовали министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман, советник королевства по национальной безопасности и начальник генерального штаба. О переговорах сообщило Саудовское информационное агентство SPA.

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Напряженность в регионе

Встреча состоялась на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном. По данным агентства, переговоры между двумя странами зашли в тупик из-за разногласий по поводу судоходства через Ормузский пролив.

Также продолжаются боевые действия между Саудовской Аравией и йеменским движением хуситов. Anadolu Agency отмечает, что ракетные и беспилотные атаки группировки были направлены на энергетические объекты и другие цели на территории королевства.

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