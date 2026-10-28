В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, Центр гуманитарной помощи и спасения имени короля Салмана (KSrelief) запустил новый пакет гуманитарных и благотворительных проектов для Йемена. В церемонии принял участие председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими. По данным Asharq Al-Awsat, общее число бенефициаров объявленных проектов составляет 3,435 млн человек.

Продовольствие, жилье и вода

Среди инициатив — распределение 250 тыс. продовольственных наборов, включающих 500 тыс. коробок, а также 25 тыс. комплектов для временного проживания и 17,5 тыс. палаток в рамках шестого этапа экстренного плана по обеспечению жильем.

Для внутренне перемещенных лиц в губернаторстве Лахдж предусмотрено 2,9 млн литров питьевой воды в рамках одного экстренного проекта и еще 5,3 млн литров в рамках программы по водоснабжению, санитарии и гигиене. В губернаторство Таиз должны поставить 4,7 млн литров безопасной питьевой воды, в Аден — 3,78 млн литров.

В городе Таиз планируют распределить 5 тыс. продовольственных наборов и 9 960 банок детской молочной смеси, а также предоставить основные лекарства и медицинские материалы. Отдельный проект предусматривает поставку медикаментов, медицинских материалов и оборудования Министерству здравоохранения Йемена.

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Жилье и волонтерские программы

В губернаторстве Хаджа должны обустроить жилой комплекс для перемещенных лиц с 232 домами, обеспеченными солнечной энергией, и объектами общественного назначения. KSrelief также объявил о запуске 100 волонтерских программ в различных губернаторствах Йемена, которые, как ожидается, охватят 265 тыс. человек.

Программы включают операции на открытом сердце и катетеризацию, борьбу со слепотой, кохлеарную имплантацию и слуховую реабилитацию, специализированную хирургию, обучение и расширение экономических возможностей населения.

Глава KSrelief Абдулла бин Абдулазиз ар-Рабиа заявил, что центр реализовал в Йемене 1 238 проектов общей стоимостью более 4,8 млрд долларов. Он также обвинил группировку хуситов в препятствовании гуманитарному доступу, задержании работников гуманитарных организаций, в том числе сотрудников ООН, и атаках на гуманитарную помощь.

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