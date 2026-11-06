Сейм Польши одобрил продление временного ограничения права подавать заявления о предоставлении международной защиты на государственной границе с Беларусью. Ограничение будет действовать с 17 ноября еще 60 дней, сообщает RMF24.

За обращение правительства о предоставлении согласия на продление ограничения проголосовали 425 депутатов Сейма. Против высказались 17 парламентариев, еще один воздержался. Первоначальное положение о временном ограничении подачи заявлений на международную защиту на границе с Беларусью вступило в силу 27 марта 2025 года. Оно действует 60 дней и может продлеваться с согласия Сейма по обращению Совета министров; ранее механизм уже продлевали девять раз.

Аргументы правительства

В пояснении к обращению, поданному в Сейм 29 октября, правительство заявило, что причины введения ограничения не исчезли. В документе говорится о продолжающейся инструментализации миграции, которая, по оценке правительства, представляет серьезную и реальную угрозу, в том числе для безопасности государства.

Авторы обращения утверждают, что иностранцы нападали на польские патрули, бросая камни, бутылки, тлеющие ветки, кирпичи и палки с прикрепленными ножами и гвоздями. Правительство также заявило, что белорусские государственные службы были причастны к атакам на польских военных, полицию и пограничников, в частности наводили огнестрельное оружие, бросали камни, ослепляли лазерами и стробоскопическим светом. В обращении также упомянуты попытки под надзором белорусских служб готовить и использовать туннели под пограничным заграждением для переправки групп иностранцев в Польшу.

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Исключения из ограничения

По состоянию на 15 октября 2026 года с момента введения механизма заявления не были приняты у 496 иностранцев. В то же время были приняты заявления 201 человека из уязвимых групп.

Ограничение не распространяется на несовершеннолетних без сопровождения, беременных женщин и людей, которые из-за возраста или состояния здоровья могут нуждаться в особом отношении. Пограничная служба также может принять заявление, если сочтет, что человеку грозит реальный риск причинения серьезного вреда в государстве, из которого он непосредственно прибыл в Польшу.

Против таких ограничений выступают общественные организации, помогающие беженцам. По их мнению, эти нормы противоречат Конституции Польши и международным обязательствам, в частности Конвенции о статусе беженцев 1951 года.

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