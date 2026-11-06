Сейм Польши принял закон о Карте семьи служащих в форме, предусматривающий систему льгот для военнослужащих, служащих формирований, подчинённых министерствам обороны и внутренних дел, а также членов их семей. За документ проголосовал 431 депутат, девять были против, ещё трое воздержались. Об этом сообщает RMF24.

Перед голосованием депутаты поддержали 13 уточняющих и упорядочивающих поправок, внесённых во втором чтении депутатами «Гражданской коалиции». Законопроект совместно подготовили парламентские клубы «Гражданской коалиции», Польской крестьянской партии и Левых. Теперь документ должен рассмотреть Сенат Польши.

Какие льготы предусматривает карта

Карта должна охватить профессиональных военнослужащих, бойцов Территориальной обороны, резервистов, военных пенсионеров и получателей пенсий по инвалидности, а также служащих полиции, Пограничной службы, Государственной пожарной службы и Службы охраны государства. Льготы также предусмотрены для ветеранов, раненых ветеранов, членов их семей, а также семей погибших или пропавших без вести военнослужащих и служащих.

Владельцы карты и члены их семей смогут получать медицинские услуги вне общей очереди в военных и ведомственных медицинских учреждениях. Дети бенефициаров будут иметь приоритет при зачислении в детские сады в случае смены места жительства.

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Закон также предусматривает 37-процентную скидку на разовые железнодорожные билеты и 49-процентную — на долгосрочные проездные документы. Льгота при оформлении паспорта составит 50% для взрослых и 75% для детей. Отдельно документ предусматривает установление 15 мая Днём семьи служащих в форме.

Ограничения для добровольных пожарных

В ходе рассмотрения законопроекта часть прав распространили на пожарных-добровольцев, участвующих в спасательных операциях, а также на их супругов и детей. В то же время они не будут иметь права на 49-процентную скидку на долгосрочные железнодорожные билеты и на внеочередной доступ к медицинским услугам в учреждениях, подчинённых министерствам внутренних дел и обороны.

Пожарный портал Remiza.pl раскритиковал такое решение. Издание заявило, что добровольцам оставили преимущественно льготы, требующие наименьших бюджетных расходов или не требующие их вовсе: скидку на разовые билеты, паспортные льготы и скидки в отдельных магазинах.

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