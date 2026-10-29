Секретарь по жилищным вопросам Гонконга Винни Хо подала в отставку после пожара в районе Тайпо, в результате которого в ноябре 2025 года погибли 168 человек. Об этом 29 октября объявил глава администрации Гонконга Джон Ли, сообщает Channel NewsAsia.

Заявление Джона Ли

Ли извинился за смертоносный пожар и пообещал масштабные реформы в строительной отрасли и системе регулирования. Винни Хо стала первой чиновницей, подавшей в отставку из-за этой трагедии.

Глава администрации также заявил, что четыре государственных органа несут частичную ответственность за произошедшее. По данным издания, правительство Гонконга должно решить, привлекать ли к ответственности отдельных лиц и чиновников, а также определить дисциплинарные меры и план реформ.

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Пожар в жилом комплексе

Огонь охватил семь 31-этажных зданий жилого комплекса Wang Fuk Court в северном районе Тайпо, где проводились ремонтные работы. Пожар стал самым смертоносным в Гонконге с 1948 года. Тысячи жителей были вынуждены покинуть дома, ставшие непригодными для проживания.

Ли выступил незадолго до ожидаемой публикации объёмного отчёта комиссии, которую возглавляет судья. Ожидается, что документ будет содержать описание недостатков регулирования и надзора в системе ремонта зданий в Гонконге.

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