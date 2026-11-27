Шотландский «Селтик» 26 ноября обыграл португальский «Торреенсе» со счетом 2:1 в матче Лиги Европы на стадионе «Кампу Мануэл Маркиш» в Португалии. Решающий мяч на 84-й минуте забил колумбийский нападающий Камило Дуран, вышедший на замену. Как сообщает Sky Sports News, он головой замкнул подачу Джеймса Форреста, который также появился на поле после замены.

Обмен голами до перерыва

Гости вышли вперед уже на девятой минуте. Защитник «Торреенсе» Хави Васкес пытался прервать подачу Жоты, но срезал мяч в собственные ворота.

Хозяева сравняли счет через 10 минут. Алекс Алфаро попал в перекладину ударом с 22 ярдов, примерно 20 метров, после чего игроки «Селтика» не смогли выбить мяч. Дани Жан воспользовался моментом и забил с лёта.

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Решающий гол Дурана

Во втором тайме «Селтик» больше владел мячом, однако долгое время не создавал опасных моментов. На 84-й минуте Форрест навесил на дальнюю штангу, где Дуран головой направил мяч в сетку.

Этот гол стал для Дурана 15-м в сезоне. Победа принесла «Селтику» шесть очков в Лиге Европы и подняла команду на 25-е место в таблице турнира. В предыдущем матче против «Бешикташа» форвард также вышел со скамейки запасных и оформил дубль, который помог шотландской команде одержать волевую победу.

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