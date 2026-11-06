«Селтик» победил «Бешикташ» со счётом 3:2 в матче Лиги Европы на «Селтик Парк». Вышедший на замену Камило Дуран забил два мяча, а шотландская команда одержала первую победу в нынешнем розыгрыше турнира, сообщает Sky Sports.

Гости открыли счёт после пенальти

«Бешикташ» вышел вперёд после пенальти, назначенного за фол Джордана Лотомбы на Эрнесте Поку. Голкипер Сэм Джонстон отразил удар Жуниора Олитана с одиннадцатиметровой отметки, однако футболист гостей первым сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.

После пропущенного гола главный тренер «Селтика» Мартин О’Нилл выпустил на поле Каллума Османда, Камило Дурана и Колби Донована. Османд сравнял счёт первым касанием, а затем отдал передачу Дурану, который обыграл вратаря и вывел хозяев вперёд.

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Дуран ответил на дальний удар Кёкчю

За пять минут до окончания основного времени Оркун Кёкчю, вышедший на замену в составе «Бешикташа», сравнял счёт дальним ударом примерно с 25 ярдов. Однако уже через две минуты Дуран получил мяч от Кирана Тирни и забил третий мяч «Селтика», вновь выведя команду вперёд.

После победы «Селтик» остаётся среди нижних 12 команд таблицы Лиги Европы. До завершения основного этапа турнира команде предстоит провести ещё четыре матча.

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