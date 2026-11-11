В Филадельфии, США, «Бостон Селтикс» победили «Филадельфия Севенти Сиксерс» со счётом 123:101. Джейсон Тейтум набрал 21 очко, а Пол Джордж записал на свой счёт 36 очков в матче против своего бывшего клуба. Как сообщает The Guardian, это была первая в нынешнем сезоне очная встреча Тейтума и Джейлена Брауна.

Первая игра Брауна против Бостона

Браун впервые сыграл против «Селтикс» после летнего перехода в «Севенти Сиксерс». Он быстро столкнулся с проблемами из-за фолов, набрал 13 очков и допустил четыре потери. Перед стартовым вбрасыванием Тейтум попытался поприветствовать бывшего партнёра по команде, коснувшись его плеча и груди, однако Браун не ответил на этот жест.

Тейтум и Браун долгое время играли вместе в Бостоне и завоевали с командой чемпионство НБА. После матча оба баскетболиста не стали подробно комментировать предматчевый эпизод. Тейтум заявил, что был сосредоточен на подготовке к игре и победе, а Браун отметил, что концентрировался на том, что лучше для его команды, при этом похвалив игру Тейтума.

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Эпизод с Эмбиидом и турнирное положение

В конце второй четверти центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид неудачно приземлился после неточной попытки из-под кольца и некоторое время оставался на площадке. Позднее он продолжил игру, а «Селтикс» ушли на большой перерыв при преимуществе 62:51.

Несмотря на поражение, «Севенти Сиксерс» имеют баланс 9–3 и занимают второе место в Восточной конференции. «Селтикс» с показателем 9–2 находятся впереди них.

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