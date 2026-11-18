Фестиваль Glastonbury объявил хедлайнерами программы 2027 года Сэма Фендера, Гарри Стайлза и Билли Айлиш. Шер также должна выступить в воскресном слоте легенд.

Главные имена программы

18 ноября 2026 года об этом сообщило NME. Издание отмечает, что имена трёх хедлайнеров долгое время фигурировали в слухах. В то же время участие Шер в слоте легенд стало неожиданностью.

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Другие заявленные исполнители

В опубликованную часть лайнапа также вошли Massive Attack, Sombr, Little Simz, The xx, Lily Allen, Ezra Collective, Kraftwerk, Angine De Poitrine, Robyn, Chvrches, Primal Scream, FKA Twigs, Mike D и Jamie T.

Объявление касается как трёх главных исполнителей, так и артистов, заявленных для других частей программы. NME представляет список как состав фестиваля на данный момент, а не как окончательную программу.

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