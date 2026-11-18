В США исследователи Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета сообщили, что семаглутид у взрослых, проходивших лечение от ожирения, был связан с более выраженным улучшением ряда показателей пищевого поведения и восприятия тела, чем плацебо. Об этом сообщает News-Medical.

Результаты были опубликованы в журнале International Journal of Eating Disorders. Авторы отметили, что по мере роста применения препаратов класса GLP-1 для лечения ожирения важно оценивать их влияние на нарушения пищевого поведения и образ тела.

Как проводилось исследование

В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 120 взрослых. Одной группе назначили семаглутид в дозе 2,4 мг, другой — плацебо. Все участники также проходили структурированную программу изменения образа жизни с консультациями по питанию и рекомендациями по физической активности.

Через 60 недель участники, получавшие семаглутид, в среднем потеряли около 15% массы тела. В группе плацебо среднее снижение массы тела составило примерно 3%.

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Изменения пищевого поведения

В группе семаглутида зафиксировали большее снижение показателей потери контроля над приемом пищи, общей выраженности симптомов расстройств пищевого поведения и обеспокоенности массой тела и фигурой. Участники этой группы также сообщали о большем улучшении образа тела и меньшей неудовлетворенности им.

Среди людей, у которых в начале исследования были эпизоды компульсивного переедания или полное либо субклиническое расстройство компульсивного переедания, участники группы семаглутида чаще достигали ремиссии и воздерживались от таких эпизодов. Новые симптомы расстройств пищевого поведения и клинически значимое ухудшение соответствующих показателей встречались редко в обеих группах.

Исследователи подчеркнули, что у небольшого числа участников во время испытания наблюдались нарушения пищевого поведения. Они призвали регулярно оценивать такие проявления в ходе лечения, особенно у пациентов с историей расстройств пищевого поведения, и отметили необходимость более крупных исследований.

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