Сенат Чехии одобрил резолюцию, в которой выступил против проведения в стране любых спортивных мероприятий и турниров с участием национальных сборных или клубов России и Беларуси. Об этом сообщает Radio Prague International.

Позиция верхней палаты

Верхняя палата чешского парламента объяснила свое решение тем, что Российская Федерация, государство-агрессор, продолжает агрессию против Украины. В резолюции также отметили, что многие российские спортсмены являются офицерами российских вооруженных сил, а национальные сборные используют для продвижения действующего режима.

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Защита для хоккейных команд

Сенат призвал правительство Чехии и Национальное спортивное агентство обеспечить чешским хоккейным сборным и клубам юридическую, дипломатическую и финансовую защиту. Это касается случаев, когда международные спортивные федерации могут ввести санкции против чешских команд из-за отказа играть с российскими или белорусскими командами на турнирах за рубежом. Речь идет именно о защите чешских представителей в международных соревнованиях.

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