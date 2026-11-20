Сенат Франции окончательно одобрил закон, предусматривающий презумпцию правомерности действий полицейских, применивших оружие. За документ проголосовали 205 сенаторов, против — 110, сообщает Cyprus Mail.

Что предусматривает закон

Инициатива предусматривает, что полицейский, застреливший человека, будет пользоваться презумпцией правомерности своих действий, пока не будет доказано обратное. Закон давно поддерживали представители ультраправых политических сил.

Консервативный сенатор Лориан Жозанд из партии «Республиканцы» заявила во время дебатов, что целью документа является предоставление правоохранителям правовой защиты, адаптированной к особым условиям их работы. По ее словам, закон также должен позволить полицейским избежать содержания под стражей для допросов.

Возражения оппонентов

Левые парламентские группы намерены обратиться в Конституционный совет Франции для рассмотрения закона, пытаясь остановить его. Против документа также выступили отдельные законодатели, правозащитные организации и профсоюзы. Они считают, что закон может привести к большему числу смертей и усложнить семьям погибших поиск справедливости.

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Правительство поддержало закон. Министр внутренних дел Лоран Нуньес назвал его важной мерой для защиты сотрудников полиции, работающих в опасных условиях.

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Моррис Тидболл-Бинц ранее выразил обеспокоенность тем, что закон может усилить безнаказанность правоохранителей. В письме французским властям он отметил, что бремя поиска доказательств для опровержения первоначальной презумпции правомерности не должно возлагаться на пострадавших и их семьи, особенно когда ключевые доказательства контролируются властями.

Активистка Самия Эль-Хальфауи, чей племянник Сухейль был убит полицейским в 2021 году, протестовала возле Сената. Она заявила, что установить истину станет еще сложнее.

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