Сенат Франции отклонил предложения об обязательном декларировании криптоактивов на самостоятельном хранении стоимостью от 100 тысяч евро, а также о новом налоге на прибыль от конвертации криптовалют в определенные стейблкоины. Об этом сообщает CoinDesk.

Декларирование кошельков

Отклоненная норма предусматривала, что налогоплательщики должны декларировать криптоактивы, хранящиеся в кошельках вне платформ-посредников, если их совокупная стоимость по состоянию на 31 декабря составляла не менее 100 тысяч евро. Владельцы криптоактивов опасались утечки таких данных, поскольку реестр мог бы облегчить преступникам поиск потенциальных жертв.

По данным местного издания Cryptoast, за первые восемь месяцев года во Франции насчитали более 70 случаев похищения людей или незаконного удержания, связанных с криптовалютами. Жандармерия указывала, что утечки данных, раскрывающие личности владельцев активов, их адреса и состояние, являются одной из причин большого количества таких случаев. В феврале Министерство финансов Франции сообщило, что злоумышленник получил доступ к части национального реестра банковских счетов FICOBA; утечка затронула имена и домашние адреса, связанные с 1,2 миллиона счетов.

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Возражения правительства

Министр по делам государственных счетов Давид Амиель заявил, что декларации о криптокошельках не помогут властям отслеживать криптоактивы, используемые для отмывания средств или налогового мошенничества. Он также напомнил, что директива ЕС DAC8 уже обязывает криптоплатформы передавать данные налоговым органам.

Налог на стейблкоины

Сенаторы также отклонили поправку сенатора Паскаля Саволделли, которая предусматривала с 1 января 2027 года облагать налогом прибыль от конвертации криптовалют в стейблкоины, классифицированные по правилам ЕС как токены электронных денег. Сейчас во Франции обмен одной криптовалюты на другую не облагается налогом: налог возникает при продаже активов за евро или их использовании для оплаты товаров. Амиель возразил против поправки, подчеркнув, что такие токены не являются законным платежным средством. Сенат также не поддержал распространение выездного налога на криптоактивы.

Эти инициативы во второй раз не прошли в рамках бюджетного цикла: Национальное собрание Франции ранее одобрило правило о кошельках 3 ноября, а налог на стейблкоины — 16 октября. Обе инициативы не были приняты после того, как депутаты отклонили доходную часть бюджета 458 голосами против нуля.

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