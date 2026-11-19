Сенат Италии 19 ноября одобрил правительственный декрет о школах, устанавливающий лимит в 30% для иностранных учеников, недостаточно владеющих итальянским языком, в одном классе. За документ проголосовали 86 сенаторов, против — 46, сообщает ANSA English.

Документ передадут в нижнюю палату

Декрет, который правительство называет направленным на усиление интеграции в школах, теперь должна рассмотреть Палата депутатов. Пакет также предусматривает запрет ученикам носить бурки в итальянских школах, обязанность для родителей изучать итальянский язык и меры поддержки учеников с инвалидностью.

Документ содержит положения о противодействии кибербуллингу и предотвращении преждевременного прекращения детьми обучения.

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Спор об электронных учебниках

В правящей коалиции возникли разногласия из-за поправки о снижении на 50% стоимости учебников в цифровом формате. Правоцентристская партия «Вперёд, Италия» проголосовала против, однако предложение всё же было принято благодаря поддержке центристской группы «Действие».

Премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что декрет содержит «меры здравого смысла, которые не разъединяют, а способствуют подлинной интеграции». Представительница оппозиционной Демократической партии Чечилия Д’Элия, напротив, сказала, что документ «возводит стены», добавив: «В классе ни один ребёнок не является иностранцем».

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