Сенат Мексики во вторник одобрил законопроект о цифровой экономике и цифровых и электронных платежах. За документ проголосовали 73 сенатора, против — 34. Законопроект, поддержанный правящей партией Morena, открывает путь к прекращению приема наличных, в том числе на автозаправках и пунктах оплаты проезда по автомагистралям, сообщает Mexico News Daily.

Палата депутатов одобрила документ ранее в этом месяце. Закон вступит в силу после публикации в Официальном вестнике Федерации и промульгации федеральным правительством. Президент Клаудия Шейнбаум внесла законопроект в Конгресс и, как ожидается, вскоре подпишет его.

Полномочия для Министерства финансов

Закон предоставляет Министерству финансов Мексики право определять стратегические сектора и виды деятельности, в которых цифровые и электронные способы оплаты будут единственными разрешенными. Первоначальный перечень таких сфер ведомство должно опубликовать в течение 15 дней после появления закона в официальном издании.

Сам закон напрямую не запрещает наличные платежи для всех предприятий. В секторах, которые определит министерство, наличными или чеками можно будет рассчитаться, если цифровые платежные системы временно не будут работать.

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Цель документа — распространить цифровые платежи при получении государственных услуг и покупке товаров и услуг. Муниципальные, штатные и федеральные органы власти после введения закона должны принимать цифровые и электронные платежи. Среди предусмотренных методов — QR-коды, устройства с технологией беспроводной связи малого радиуса действия, платежные карты, прямые зачисления и денежные переводы.

Критика оппозиции

Председатель экономического комитета Сената, сенатор от Morena Эммануэль Рейес заявил, что новые правила могут помочь малому и среднему бизнесу расширить способы оплаты, ускорить операции и создавать проверяемые записи о доходах. По его мнению, это также может облегчить банкам оценку предприятий для предоставления кредитов.

Сенатор от партии «Гражданское движение» Франсиско Даниэль Барреда раскритиковал возможность сделать электронные платежи единственным способом расчета в отдельных секторах, назвав это цифровым исключением. Сенатор от Партии национального действия Хосе Максимо Гарсия заявил, что комиссии за платежные терминалы и необходимость интернета могут стать дополнительным бременем для малого бизнеса. Сенатор Клаудия Анайя также поставила под сомнение жизнеспособность закона, сославшись на распространенность неформальной занятости и отсутствие банковских счетов у значительного числа взрослых.

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