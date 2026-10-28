Сенат Нигерии рекомендовал федеральному правительству переименовать учебное заведение в честь Рубена Фасоранти — покойного национального лидера панийорубской социально-политической организации Afenifere. Решение приняли 28 октября во время пленарного заседания верхней палаты парламента.

Рекомендация Сената

Как сообщает Premium Times Nigeria, резолюцию приняли после представления сенатора Аденийи Адегбонмире, который представляет центральную часть штата Ондо и возглавляет сенатский комитет по вопросам судопроизводства, прав человека и правовых вопросов.

Сенаторы предложили увековечить память Фасоранти и отметить его вклад в развитие образования на юго-западе Нигерии. По словам Адегбонмире, деятельность Фасоранти в образовательной сфере существенно повлияла на его подход к государственному управлению, в частности на внимание к благосостоянию людей и гуманитарной работе.

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Соболезнования семье

Рубен Фасоранти умер в прошлый вторник в возрасте 100 лет. Президент Нигерии Бола Тинубу, губернатор штата Ондо Лаки Айедатива и другие губернаторы юго-запада страны выразили соболезнования в связи с его смертью.

Адегбонмире также заявил, что Фасоранти был преданным последователем националиста и политика Обафеми Аволово, выступал против военного правления и поддерживал восстановление демократического управления. По словам сенатора, лидер Afenifere поощрял сотрудничество с другими социально-политическими организациями, в частности Arewa и Ohanaeze Ndigbo.

Сенатор от северной части штата Ондо Джиде Ипинсагба поддержал инициативу, назвав Фасоранти деятелем, который внес значительный вклад в развитие образования и содействовал миру среди йоруба и в стране. Заместитель председателя Сената Барау Джибрин, председательствовавший на заседании, одобрил предложения резолюции и поручил сенаторам почтить память Фасоранти минутой молчания. Среди поддержанных предложений — создание делегации для выражения соболезнований семье покойного и жителям штата Ондо.

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