Сенат Пакистана заблокировал ограничения на дипломатические паспорта — Dawn

Сенат Пакистана в Исламабаде отклонил предложение внести законопроект, который предусматривал ограничения на выдачу дипломатических паспортов государственным министрам, советникам, специальным помощникам премьер-министра и высокопоставленным государственным служащим. Инициативу о поправках к Закону о паспортах 1974 года внесли сенатор от PTI Фейсал Салим Рехман, а также сенаторы Самина Мумтаз Зегри и Сайфулла Абро, сообщает Dawn.

Что предусматривал законопроект

Документ предлагал добавить в закон новую статью 12A. Она должна была запретить выдавать, повторно выдавать или продлевать дипломатические паспорта государственным министрам, советникам и специальным помощникам премьер-министра, федеральным секретарям, за исключением секретаря по иностранным делам, а также генеральным директорам — исключительно на основании занимаемой должности.

Согласно проекту, должностные лица, уже имевшие такие паспорта, должны были сдать их уполномоченному органу в течение 30 дней после вступления закона в силу. В то же время инициатива не ограничивала бы их право на обычный или служебный паспорт, если оно предусмотрено другими нормами. Она также не отменяла бы право на дипломатический паспорт, которое могло возникнуть в связи с другой должностью, назначением или дипломатической командировкой.

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Позиции сенаторов

Государственный министр внутренних дел Талал Чаудри выступил против законопроекта, заявив, что его авторы предлагают изменить полномочия кабинета министров. Фейсал Салим Рехман в ответ сказал, что дипломатические паспорта должны быть только у министров и не должны выдаваться без ограничений.

Сенатор от Пакистанской народной партии Замир Хуссейн Гумро возразил, что государственный министр также является представителем парламента. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что Паспортные правила 2021 года предусматривают выдачу дипломатических паспортов различным категориям должностных лиц, в том числе государственным министрам.

Авторы инициативы считали, что дипломатический паспорт должен выдаваться в соответствии с характером и потребностями дипломатических или государственных функций, а не автоматически как привилегия, связанная со статусом или должностью. По их мнению, изменения должны были более четко отделить дипломатические функции от политического статуса и сделать систему выдачи таких паспортов более прозрачной.

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