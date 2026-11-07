Сенат Парагвая отстранил президента Сантьяго Пенью от должности из-за банковского кризиса, возникшего после краха цифрового банка Ueno. Сенаторы подавляющим большинством голосов признали президента виновным в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, сообщает Deutsche Welle.

Должность главы государства займет вице-президент Педро Альяна, который будет работать до завершения президентского срока в августе 2028 года. Пенья подал в отставку еще накануне голосования. Однако сенаторы решили не принимать ее, а провести процедуру импичмента, из-за чего он лишился пожизненного места в Сенате и иммунитета, предусмотренных для бывших президентов.

После решения Сената прокуратура выдала ордер на арест отстраненного президента и бывшего главы центрального банка Карлоса Карвальо в рамках уголовного производства.

Обвинения в отношении Ueno

Импичменту предшествовали претензии к Пенье из-за его связей с Ueno — одним из крупнейших банков страны. Оппозиционные депутаты и представители правящей партии, выступившие против президента, обвинили его в конфликте интересов, ненадлежащем использовании пенсионных средств и сокрытии нарушений, связанных с банком.

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Пенья продал акции Ueno Holding в апреле 2025 года. Законодатели также упомянули два кредита, которые он получил от Ueno, как один из элементов подозрений в неправомерной финансовой выгоде. В ходатайстве об импичменте также говорилось о возможном вмешательстве президента в деятельность Института социального обеспечения IPS и вероятном благоприятном отношении к Ueno.

Замороженные счета и государственные средства

Банк Ueno обслуживал около 2,94 млн клиентов — примерно 60% взрослого населения Парагвая. Его приложение, карточные платежи и переводы перестали работать, а отделения закрылись. Клиенты не могли получить доступ к сбережениям, в том числе к средствам, через которые осуществлялись пенсионные выплаты.

Центральный банк Парагвая распорядился начать процедуру урегулирования или закрытия Ueno после того, как коэффициент платежеспособности учреждения упал ниже половины установленного минимума. По состоянию на октябрь банк сообщал о приблизительно 800 млн долларов государственных депозитов. Институт IPS держал в Ueno 355 млн долларов — около 9% своих инвестиций.

Правоохранители задержали восьмерых топ-менеджеров Ueno, среди них основателя Мигеля Васкеса и президента банка Хуана Мануэля Густале. Еще 27 сотрудникам банка и связанным с ним лицам предъявили обвинения, в частности в злоупотреблении доверием и попытке мошенничества.

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