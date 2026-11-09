По данным The Rio Times, Сенат Пуэрто-Рико вызвал представителей консалтинговой компании Deloitte и Ethree Solutions (E3) на публичные слушания по вопросу государственной финансовой системы Íntegra PR. Слушания должны были состояться 9 ноября 2026 года в Сан-Хуане в 10:30 по местному времени.

Вице-президент Сената Кармело Риос Сантьяго заявил, что Deloitte была основной компанией, привлеченной к внедрению и развертыванию ERP-системы. По его словам, система обеспечивает ведение государственных счетов и платежей, а выплаты тысячам поставщиков центрального правительства задерживаются на месяцы.

Вопросы к компаниям

Сенаторы планировали выяснить роль Deloitte в разработке, выборе и внедрении платформы, а также установить, кто участвовал в решениях о ее выборе и создании. Риос Сантьяго заявил, что хочет получить подробную информацию и доказательства участия компании в работе над системой.

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Платформа Íntegra PR предназначена для централизации финансового учета и бухгалтерских операций более чем 60 государственных учреждений. Чиновники Департамента образования Пуэрто-Рико на слушаниях 5 ноября сообщили, что ERP-система задержала обработку счетов за услуги, в том числе по программам, финансируемым за счет федеральных средств.

Аудит системы

В октябре 2026 года Офис контролера Пуэрто-Рико, независимый аудитор острова, в рамках аудита сообщил о ненадлежащих возмещениях расходов, выплаченных Deloitte Financial Advisory Service — подразделению Deloitte. Проверка охватывала работу Департамента казначейства Пуэрто-Рико над ERP-системой с июля 2018 года по март 2025 года.

Источник не описывает точную роль E3 в проекте. По состоянию на время подготовки публикации ответы Deloitte и E3 относительно вызова в Сенат не поступали.

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