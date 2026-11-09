В США Сенат проводит процедурное голосование по двухпартийному законопроекту Bipartisan American Affordability and Jobs Act (Baaja), который предусматривает упрощение разрешений для крупных инфраструктурных проектов — от газопроводов до линий электропередачи для подключения возобновляемой энергетики. Президент Дональд Трамп призвал всех сенаторов проголосовать за 417-страничный документ, спонсорами которого в Сенате выступают два республиканца и два демократа, сообщает The Guardian.

Сенаторы-демократы Мартин Хайнрих и Шелдон Уайтхаус заявили, что у них достаточно голосов для принятия документа. Хайнрих сказал, что в законопроект в последний момент были внесены изменения, касающиеся консультаций с племенами, а также выразил уверенность, что новые правила будут способствовать возобновляемой энергетике больше, чем ископаемому топливу.

Возражения экологических и коренных общин

Против Baaja выступили Earthjustice, Sierra Club и Американский союз гражданских свобод. Организации считают, что документ существенно ослабит экологическое законодательство, в частности Закон о национальной экологической политике (NEPA), и может ускорить строительство газопроводов и центров содержания под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля США.

Представители коренных народов также призвали сенаторов отклонить законопроект. По их словам, он ослабляет юридическую обязанность федеральных властей консультироваться с племенами по проектам, которые могут их затронуть. Активисты протестовали у здания лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера, выражая обеспокоенность тем, что новые правила упростят строительство дата-центров.

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Аргументы сторонников

Сторонники документа подчеркивают, что в США реализация масштабных проектов занимает слишком много времени. Baaja должна упростить федеральные правила для межштатных линий электропередачи, сократить сроки процедур в соответствии с Законом об исчезающих видах и сузить сферу применения NEPA. Законопроект также меняет правила судебного обеспечения соблюдения требований NEPA.

Часть сторонников чистой энергетики поддерживает реформу, поскольку нехватка сетевой инфраструктуры сдерживает подключение ветряных и солнечных электростанций, а также систем накопления энергии. В конце 2025 года в очереди на присоединение к электросетям находились проекты генерации и хранения общей мощностью 2060 ГВт.

В то же время оценки влияния Baaja на выбросы различаются. Анализ Rhodium Group предполагает сокращение внутренних выбросов в случае принятия закона, тогда как модель профессора Университета Пердью Кевина Кирчера показала возможный их рост. Кирчер подчеркнул, что модели еще не прошли рецензирование после внесения законопроекта 30 сентября.

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