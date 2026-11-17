Сенат США проголосовал 70 голосами против 27 за прекращение дебатов по заменяющей поправке к двухпартийному пакету реформы разрешительных процедур. Это процедурное решение приближает финальное голосование по законопроекту до перерыва в работе Конгресса на День благодарения, сообщает The Hill.

Что предусматривает законопроект

Документ называется Bipartisan American Affordability and Jobs Act. Он призван ускорить строительство энергетических, горнодобывающих и инфраструктурных объектов, а также предусматривает ограничения на экологические оспаривания по законам о чистой воде, защите видов, национальной экологической политике и охране исторического наследия.

Инициатива предусматривает существенное наращивание пропускной способности линий электропередачи. По действующим правилам строительство новых линий может длиться 10 и более лет, тогда как законопроект может сократить этот срок до пяти-шести лет. Федеральной комиссии по регулированию энергетики планируют поручить устанавливать сроки для модернизации сетей и внедрения передовых технологий, если их преимущества будут превышать расходы.

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Поддержка и возражения

Заменяющая поправка, внесенная сенатором-республиканкой Шелли Мур Капито, усиливает положения об энергопотреблении центров обработки данных и защите суверенитета племен. Она также расширяет перечень органов, которые могут быть ведущим агентством для проекта, включив в него органы власти штатов и племен.

Сенатор-демократ Мартин Генрих заявил, что законопроект должен обеспечить оплату центрами обработки данных потребленной электроэнергии и модернизации сети, потребность в которой они создают. В то же время сенатор Кэтрин Кортес Масто потребовала исключить положение, касающееся закона об охране исторического наследия, и заявила, что без изменений может выступить против вынесения документа на финальное голосование.

Против законопроекта выступили экологические организации Sierra Club, Natural Resources Defense Council и Southern Environmental Law Center. Сенатор Джефф Меркли заявил, что инициатива ускоряет добычу и сжигание ископаемого топлива и облегчает строительство центров обработки данных, получающих электроэнергию напрямую от газовых электростанций. Документ еще должна одобрить Палата представителей США, а президент Дональд Трамп заявил о полной поддержке законопроекта.

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