Комитет Сената США проверяет, мог ли вице-президент Джей Ди Вэнс повлиять на предоставление трейдинговой компании Vitol права продавать венесуэльскую нефть. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на письмо сенатора-демократа от Нью-Гэмпшира Мэгги Хассан, адресованное Вэнсу.

В письме Хассан выразила серьезную обеспокоенность тем, что Вэнс мог использовать свою должность, чтобы помочь крупному политическому донору получить выгодные бизнес-возможности, связанные с венесуэльской нефтью. В январе, после начала работы нового состава Конгресса, она должна возглавить Комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам.

Сенатор просит офис Вэнса до 14 декабря предоставить документы, включая переписку Вэнса или его сотрудников с трейдером Vitol Джоном Аддисоном либо с самой компанией.

Предполагаемая встреча в Монтане

Расследование проводится после сообщений о предполагаемой встрече Вэнса с Аддисоном в декабре 2025 года в элитном Yellowstone Club в штате Монтана. По словам осведомленного человека, они якобы говорили о Венесуэле и о том, как быстро можно было бы продать ее нефть, если бы США гипотетически получили контроль над нефтяными запасами страны.

По этим данным, Аддисон сказал Вэнсу, что Vitol хорошо подготовлена к такой работе. Вэнс и Аддисон отрицали, что такая встреча состоялась. Хассан отметила в письме, что данные о полетах указывают на нахождение частного самолета Аддисона и правительственного самолета Вэнса в одном аэропорту Монтаны в день предполагаемой встречи.

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Пресс-секретарь Вэнса Люк Шредер заявил, что якобы встреча в аэропорту не состоялась. В то же время в первоначальном сообщении о предполагаемой встрече не говорилось, что она произошла именно в аэропорту.

Лицензии и взносы

Аддисон подтвердил, что 5 января министр энергетики США Крис Райт позвонил ему в Хьюстон и спросил, хочет ли Vitol продавать венесуэльскую нефть международным покупателям. Министерство энергетики США подтвердило факт разговора Райта с Аддисоном о Венесуэле.

В течение нескольких дней Vitol и ее конкурент Trafigura получили специальные лицензии на продажу венесуэльской нефти. По оценкам независимых экспертов, компании заработали на ее реализации сотни миллионов долларов.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, Аддисон пожертвовал 300 тысяч долларов в 2022 году политическому комитету Protect Ohio Values, который поддерживал успешную кампанию Вэнса в Сенат. В 2024 году Аддисон и его жена Шеннон внесли 7 миллионов долларов в политические комитеты, поддерживавшие возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

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