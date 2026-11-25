Комитет Сената США по ассигнованиям в проекте законопроекта об оборонных расходах предложил существенно сократить финансирование разработки ARRW Increment 2 — новой версии американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A. Военно-воздушные силы США запрашивали на программу 296,269 млн долларов в бюджете на 2027 финансовый год, однако документ предусматривает уменьшение этой суммы на 222,188 млн долларов.

Как сообщает The War Zone, сенаторы считают запрашиваемые расходы преждевременными. Дополнительных пояснений относительно такого сокращения в сопроводительных документах к законопроекту не приводится.

Ракета для движущихся целей

ARRW Increment 2 должна получить новую головку самонаведения, которая позволит поражать движущиеся объекты, в частности корабли противника. В бюджетных документах ВВС США указывалось, что средства планировалось направить на технологические работы, интеграцию запланированных усовершенствований, проектирование, модернизацию оборудования и испытания.

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Согласно первоначальному плану, ВВС должны были заключить первый контракт на работы по программе ARRW Increment 2 в январе 2027 года. Как именно предложенное сокращение финансирования повлияет на эти планы, пока неизвестно.

Сокращение для баллистической ракеты

Комитет также предлагает сократить финансирование другой инициативы ВВС — новой баллистической ракеты воздушного базирования. Военные запрашивали для этой программы 49,5 млн долларов, а проект бюджета предусматривает сокращение на 37,129 млн долларов. ВВС планировали создать новый офис программы, начать проектные работы и разработку средств для испытаний.

В то же время базовая версия AGM-183A уже перешла к производству: в октябре Lockheed Martin получила контракт на 694 млн долларов. Ракету планируют интегрировать на бомбардировщики B-52 и B-1. ARRW использует ракетный ускоритель, который выводит гиперзвуковой планирующий блок на необходимую скорость и высоту, после чего он движется к цели в атмосфере со скоростью более Маха 5.

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