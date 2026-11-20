Сенат США 62 голосами против 33 одобрил двухпартийный законопроект, призванный ускорить согласование крупных энергетических проектов. Инициатива касается, в частности, новых электростанций, модернизации электросетей и дата-центров, сообщает OilPrice.

Поддержка в Сенате

За законопроект проголосовало большинство сенаторов-республиканцев, а также 14 сенаторов-демократов и один независимый сенатор. Теперь документ передадут на рассмотрение Палаты представителей США.

Законопроект имел широкую поддержку в Сенате еще до промежуточных выборов, однако голосование по нему назначили на период после них. Он предусматривает более быстрое получение разрешений для нефтяных, газовых и угольных проектов, а также для объектов возобновляемой энергетики, в частности ветряных и солнечных электростанций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Экологические опасения

Соавтор законопроекта, сенатор Шелли Мур Капито, заявила после голосования, что принятие реформы стало важным шагом для реагирования на обеспокоенность американцев доступностью.

В то же время часть сенаторов-демократов, выступивших против документа, опасается ослабления экологического регулирования и положений о достижении нулевых выбросов, заложенных в предыдущем законодательстве. По данным Reuters, эти опасения высказывали демократы, не поддержавшие инициативу.

Сенатор от Орегона Джефф Меркли также заявил, что законопроект потенциально может ускорить ветровые и солнечные проекты, но выразил сомнение, что администрация президента Дональда Трампа не будет блокировать их в пользу проектов, связанных с ископаемым топливом.

Читай нас в