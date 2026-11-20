19 ноября Сенат США одобрил двухпартийный законопроект DEATH Bets Act, который должен запретить зарегистрированным на федеральном уровне биржам предлагать контракты на войны, террористические акты, убийства и смерть конкретных людей. Документ передали на рассмотрение Палаты представителей, сообщает CoinDesk.

Что предусматривает законопроект

Инициативу в марте внес сенатор-демократ Адам Шифф, ее соинициатором стал сенатор-республиканец Джон Кертис. Законопроект предлагает внести изменения в Закон о товарных биржах и прямо запретить зарегистрированным на федеральном уровне платформам размещать и рассчитывать контракты, связанные, в частности, с военными операциями США.

Как отмечает издание, такие контракты уже могут быть заблокированы Комиссией по торговле товарными фьючерсами США в соответствии с действующими федеральными правилами. Новый законопроект не устанавливает отдельных уголовных наказаний или штрафов, вместо этого предусматривая применение действующего товарного законодательства и надзор регулятора.

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Опасения относительно инсайдерской торговли

Инициатива появилась на фоне дискуссий о возможности заработка на рынках прогнозов благодаря доступу к закрытой информации. В феврале шесть кошельков на платформе Polymarket заработали примерно 1,2 млн долларов на ставках относительно времени ударов США по Ирану, по данным аналитической компании Bubblemaps. Эти операции вызвали подозрения относительно инсайдерской торговли, однако личности трейдеров не были установлены.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США ранее предупреждала, что использование инсайдерской информации в торговле контрактами на события может нарушать федеральное законодательство. Платформа Kalshi уже оштрафовала двух трейдеров за операции на основе конфиденциальных сведений и запретила им торговать в течение двух лет, а федеральные прокуроры возбудили дело против военнослужащего США из-за вероятного использования секретной информации об операции в Венесуэле.

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