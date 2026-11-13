Банковский комитет Сената США вызвал на слушания бывшего руководителя Nvidia Дженсена Хуанга и министра торговли Говарда Латника. Председатель комитета, сенатор-республиканец Тим Скотт, заявил, что последние сообщения вызывают серьезную обеспокоенность относительно национальной безопасности США и защиты чувствительных американских технологий. Об этом сообщает Der Spiegel.

Скотт также допустил возможность юридического принуждения к исполнению вызова. Палата представителей США параллельно стремится получить показания Хуанга до 26 ноября.

Претензии к министру торговли

По данным издания, высокопоставленные чиновники администрации в Белом доме обсуждают, стоит ли склонять Латника к отставке. Ему ставят в вину то, что десятки китайских компаний не были внесены в важный торговый черный список, а экспорт Nvidia в Китай контролировался недостаточно тщательно.

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В то же время представитель Белого дома ранее заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к Латнику. Несколько американских законодателей призвали администрацию занять более жесткую позицию в отношении экспорта в Китай после появления первых деталей дела, связанного с Хуангом.

Отставка Хуанга и экспортные ограничения

Хуанг подал в отставку с должности руководителя Nvidia после публикаций о его романтических отношениях с китайской бизнесвумен Алис Хуанг, которая не является его родственницей. Американские органы власти подозревают ее в шпионаже в пользу правительства Китая, а Пекин отвергает эти обвинения. По информации издания, Алис Хуанг занимала руководящую должность в Megaspeed — партнере Nvidia, который, по мнению правительства США, помогал Китаю получать ИИ-чипы.

В Конгрессе также формируется двухпартийная поддержка более жестких ограничений на поставки передовых ИИ-чипов в Китай. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал ограничение доступа КНР к таким технологиям, а республиканцы стремятся привязать новые экспортные правила к ежегодному оборонному бюджету. Трамп также назвал бывшего руководителя Apple Тима Кука возможным преемником Хуанга.

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