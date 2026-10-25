В Бразилии опрос BTG Pactual/Nexus, опубликованный 24 октября — за день до второго тура президентских выборов, — зафиксировал номинальное преимущество сенатора Флавиу Болсонару над президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. По данным The Rio Times, Болсонару имеет 50,5% действительных голосов, тогда как Лула — 49,5%.

Разрыв в пределах погрешности

Разница между кандидатами составляет один процентный пункт, тогда как заявленная погрешность исследования — 2,2 процентного пункта в обе стороны при 95-процентном уровне доверия. Поэтому результаты указывают на техническую ничью и не позволяют установить, кто в действительности опережает соперника.

В первичных показателях опроса, до пересчета на действительные голоса, Флавиу Болсонару поддержали 47% респондентов, а Лулу — 46%. Еще 5,2% участников заявили, что проголосуют пустым или недействительным бюллетенем, а 1,8% не определились. В Бразилии официальный результат выборов рассчитывают по действительным голосам, без пустых и испорченных бюллетеней.

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Данные опроса

Институт Nexus провел телефонный опрос 2 тысяч избирателей в возрасте от 16 лет во всех 27 федеральных единицах страны 23 и 24 октября. Исследование заказал инвестиционный банк BTG Pactual, а в Высшем избирательном суде Бразилии оно зарегистрировано под номером BR-08234/2026.

В предыдущем опросе той же компании, опубликованном 19 октября, Болсонару имел 50,3% действительных голосов против 49,7% у Лулы. Таким образом, изменение составило 0,2 процентного пункта в пользу Болсонару, что значительно меньше пределов погрешности.

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