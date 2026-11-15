Сенатор Флавио Болсонару, который после поражения на президентских выборах в Бразилии уехал в Майами, заявил, что стремится законным путем получить постоянное проживание в США. В интервью The Epoch Times он сказал, что будет продолжать политическую деятельность в Бразилии из-за границы.

Политическая деятельность из США

Как сообщает Anadolu Agency, Болсонару заявил, что может защищать свою страну из США, поддерживать связь с политическими сторонниками и принимать решения вместе с ними. Он поблагодарил американцев и президента Дональда Трампа за прием его и его семьи.

По словам сенатора, у администрации Трампа насыщенная повестка после поражения республиканцев на промежуточных выборах в США. Поэтому он планирует дождаться более подходящего времени для встречи с представителями администрации.

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Сообщения о расследовании

Агентство сообщило, что Болсонару покинул Бразилию после проигрыша во втором туре выборов. По данным источника, ему установили срок для сдачи паспорта, однако до его истечения он тайно вылетел из страны. Президент Бразилии Лула да Силва назвал отъезд сенатора позорным, несмотря на запрет на поездки.

По данным бразильских СМИ, Верховный федеральный суд расследует предполагаемое незаконное финансирование биографического фильма Dark Horse об отце Болсонару. Газеты O Estado de S. Paulo и O Globo также сообщали, что он является подозреваемым в отдельном расследовании по отмыванию денег, которое якобы связано с его другом и адвокатом Виллером Томазом.

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