Сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди положительно оценил недавнюю встречу президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным, главой Российской Федерации — государства-агрессора, и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. В то же время он заявил, что Соединенные Штаты должны использовать такие переговоры, чтобы продемонстрировать свою решимость, сообщает The Hill.

Заявление сенатора

В эфире программы Meet the Press на NBC News Кеннеди сказал, что считает встречу лидеров трех самых могущественных государств мира позитивным шагом, если США используют ее для демонстрации своей позиции. По его словам, к переговорам не следует подходить с закрытыми глазами.

Сенатор также назвал Путина и Си «хищниками» и заявил, что одних лишь доброжелательных слов недостаточно.

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Декларация по итогам саммита

На прошлой неделе Трамп, Си и Путин после саммита в Китае опубликовали декларацию о мире, состоящую из четырех пунктов. По данным всех трех стран, они обсуждали реформу ООН, производство и поставки нефти, Международный уголовный суд и ядерный конфликт.

В декларации указано, что Китай, США и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН намерены содействовать реформированию Организации Объединенных Наций, чтобы она эффективнее реагировала на глобальные вызовы. Стороны также заявили о намерении наращивать производство и поставки нефтепродуктов, поддержали позицию о недопущении злоупотребления юрисдикцией Международного уголовного суда и других подобных органов, а также подтвердили стремление не допустить ядерной войны.

Отдельно в документе говорится о диалоге трех стран по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

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