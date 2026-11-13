В США сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди заявил, что масштабное поражение Республиканской партии на промежуточных выборах нельзя объяснить лишь войной в Иране. Он раскритиковал оценку вице-президента Джей Ди Вэнса, который после голосования написал в социальной сети X, что причиной поражения стала война.

Как сообщает The Hill, в интервью CNN Кеннеди сказал, что причины неудачи партии значительно глубже. Он признал, что война в Иране могла повлиять на результат, но не согласился с тем, что именно она стала главной причиной поражений республиканцев на выборах в штатах.

Экономические трудности

По мнению сенатора, демократы значительно лучше признавали экономические трудности, с которыми сталкиваются американцы. Кеннеди отметил, что инфляция началась при президентстве Джо Байдена, однако нынешнее состояние экономики избиратели связывают с президентом Дональдом Трампом. По его словам, Трамп должен отвечать на экономические проблемы, поскольку люди страдают от них.

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Экономика и война в Иране были слабыми темами для Трампа в опросах об одобрении его деятельности. По данным опроса Economist/YouGov, проведенного после выборов, 67% американцев не одобряли действия президента в экономике, тогда как его внешнюю политику не одобрял 61% респондентов.

Результаты выборов

Война, начавшаяся в конце февраля, сопровождалась резким ростом цен на бензин и дизельное топливо, которые оставались высокими на протяжении большей части года. Трамп заявлял, что конфликт завершится за несколько недель, однако на момент публикации решения не было.

По итогам промежуточных выборов демократы получили более 40 мест в Палате представителей и как минимум восемь мест в Сенате; результат одной гонки еще ожидался. Кеннеди также сказал, что послевыборный анализ Вэнса не пошел вице-президенту на пользу.

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