В США председатель сенатского комитета по вопросам здравоохранения Билл Кэссиди заявил, что у него остаются нерешенные вопросы относительно кандидатуры доктора Хайди Овертон, которую президент Дональд Трамп выдвинул на должность главы Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Голосование комитета по ее кандидатуре запланировано на 18 ноября.

В интервью CBS News Кэссиди не смог сказать, получит ли Овертон поддержку комитета. По его словам, в течение недели он разговаривал как с самой кандидаткой, так и с другими людьми, однако все еще не готов назвать результат голосования. Об этом сообщает The Hill.

Позиция председателя комитета

Ранее Кэссиди заявлял, что роль Овертон в изменении вакцинальной политики администрации Трампа была для него «почти дисквалифицирующей». Сенатор отметил, что обсуждал ее кандидатуру с несколькими коллегами-республиканцами и советниками.

Кэссиди также признал, что его беспокоит возможность оставить Сенат в январе без утвержденного руководителя FDA. Вместе с тем он сказал, что постоянный глава ведомства, даже если не является идеальным кандидатом, может иметь больше возможностей для независимой работы, чем ряд временных администраторов.

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Баланс голосов и позиция Овертон

Республиканцы имеют в комитете преимущество всего в один голос. Если все демократы проголосуют против, для провала кандидатуры будет достаточно, чтобы ее не поддержал один член Республиканской партии.

На слушаниях по утверждению в сентябре Овертон заявила, что вакцина против кори, паротита и краснухи безопасна и эффективна, и выступила против утверждений Трампа о ее возможной опасности. Овертон работает старшей советницей Белого дома по внутренней политике и ранее была главной советницей по вопросам политики в консервативном аналитическом центре. В случае утверждения она унаследует проверку FDA безопасности мифепристона — препарата для медикаментозного прерывания беременности.

Трамп выдвинул Овертон примерно через три месяца после отставки предыдущего комиссара FDA Марти Макари, первого утвержденного Сенатом кандидата президента на эту должность.

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