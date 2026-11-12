В Соединенных Штатах председатель Комитета Сената США по разведке, сенатор-республиканец Том Коттон, призвал министра торговли США Говарда Латника ввести ограничения против CXMT — китайского производителя микросхем памяти, сообщает Channel NewsAsia.

Предложение сенатора

В письме, о котором Коттон сообщил в четверг, он попросил не допустить компанию на американский рынок. Сенатор также призвал отказать CXMT в доступе к технологиям США.

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Аргументы Коттона

В письме Коттон заявил, что CXMT представляет все большую угрозу экономическому процветанию Соединенных Штатов и их военному превосходству.

По словам сенатора, США должны принять меры, чтобы не позволить компании укрепить свои позиции на мировом рынке. Предложенные им ограничения касаются как доступа CXMT к рынку США, так и доступа к американским технологиям.

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