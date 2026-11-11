В США сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол заявил о намерении стать ведущим представителем Республиканской партии в Комитете Сената по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям. Сейчас Пол возглавляет Комитет Сената по внутренней безопасности, однако в случае перехода в профильный комитет планирует отказаться от этой должности, сообщает The Hill.

Изменения в комитете

Пол, который по профессии является офтальмологом, — самый высокопоставленный республиканец в Комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям. По данным издания, изменение его роли происходит после значительных потерь Республиканской партии на промежуточных выборах, которые повлияют на состав комитета.

Действующий председатель комитета, сенатор-республиканец Билл Кэссиди, ранее в этом году проиграл праймериз. Выборы также проиграли другие члены комитета — сенатор Сьюзен Коллинз и сенатор Роджер Маршалл.

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Позиция Пола

Пол заявил, что вопросы, которыми занимается комитет, касаются почти каждой американской семьи: от стоимости медицинского обслуживания и работы школ до труда и пенсионных накоплений. Он также пообещал противодействовать, по его словам, попыткам федеральных властей влиять на решения американцев относительно врачей, образования детей и зарплат.

Как ожидает The Hill, Пол будет противостоять будущему председателю комитета, независимому сенатору от Вермонта Берни Сандерсу, который поддерживает расширение медицинского обслуживания, обеспечиваемого государством, в том числе движение к Medicare for All. Издание также отмечает, что Пол может использовать позицию представителя меньшинства, чтобы привлекать внимание к медицинским взглядам, которые часть научного сообщества считает маргинальными.

На посту председателя Комитета по внутренней безопасности Пол расследовал происхождение пандемии COVID-19. Он обвинял бывшего советника США по вопросам COVID-19 Энтони Фаучи в финансировании опасных экспериментов в Китае и сокрытии доказательств; в материале эти утверждения приведены как позиция самого Пола.

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