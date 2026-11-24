Сенатор-республиканец Дэн Салливан признал поражение демократке Мэри Пелтоле на выборах в Сенат США от Аляски после сертификации результатов избирательной службой штата. Как сообщает The Hill, Пелтола победила действующего сенатора с преимуществом чуть более четырех процентных пунктов после подсчета всех голосов. Такие данные приводит Decision Desk HQ.

Салливан принял результат

Ранее Салливан заявлял, что будет ждать официальной сертификации итогов голосования Отделом выборов Аляски. Сертификация состоялась в понедельник, через несколько дней после того, как крупные телесети и Decision Desk HQ объявили Пелтолу победительницей гонки.

В заявлении Салливан отметил, что служение Аляске в Сенате США в течение 12 лет было для него честью всей жизни. Он также сообщил, что из уважения к жителям штата и демократическому процессу принимает результаты, сертифицированные избирательной службой.

Сенатор не уточнил, разговаривал ли он с Пелтолой после выборов. Его кампания также не сразу ответила на вопросы о том, планирует ли он встретиться с преемницей в переходный период.

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Обвинения во время кампании

Гонка сопровождалась острым политическим противостоянием, обвинениями в отношении честности выборов и судебными исками. The New York Times сообщала об утверждениях, будто штаб Пелтолы привлек к гонке кандидата Дэниела Дж. Салливана-младшего, чье имя похоже на имя действующего сенатора, чтобы запутать избирателей. Согласно этим сообщениям, к этому также могли быть причастны национальные демократы.

Кампания Пелтолы и национальные демократы отрицали эти утверждения. Республиканцы в конце кампании обвиняли демократов в мошенничестве и нарушениях на выборах. Министерство юстиции администрации президента Дональда Трампа подало иск, чтобы заблокировать сертификацию результатов в случае поражения Салливана, однако судья отклонил его накануне дня голосования. Позднее администрация Трампа отказалась от иска.

Доля голосов другого кандидата по фамилии Салливан была меньше, чем отрыв Пелтолы от действующего сенатора, поэтому ее было недостаточно, чтобы повлиять на результат. Пелтола вернется в Конгресс после поражения на выборах в Палату представителей от Аляски в 2024 году.

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