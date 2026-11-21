Сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис заблокировал голосование по назначению Майкла ЛоСапио на руководящую должность в Агентстве кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA). Причиной стали высказывания кандидата во время слушаний в Сенате о нападении на Капитолий 6 января 2021 года, сообщает The Guardian.

Ответ на слушаниях

Во время слушаний по утверждению кандидатуры сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блументаль спросил ЛоСапио, было ли нападение на Капитолий 6 января 2021 года. Сначала номинант ответил, что не знает, а затем заявил, что не считает это атакой.

ЛоСапио является директором по информационной безопасности технологической компании Palantir. Президент Дональд Трамп выдвинул его на должность директора CISA.

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Блокирование кандидатуры

Тиллис подтвердил HuffPost, что наложил процедурную блокировку на выдвижение ЛоСапио. По данным The Guardian, это помешает включению его кандидатуры в пакет номинантов, по которому Сенат планирует голосовать в следующем месяце.

Сенатор также заявил изданию The Hill, что вопрос о нападении сторонников Трампа на Капитолий в попытке отменить победу Джо Байдена на выборах 2020 года не является предметом для дискуссии.

CISA играет роль в защите избирательной инфраструктуры США от кибератак. После выборов 2020 года агентство вместе с другими федеральными органами заявило, что не располагает доказательствами удаления, потери или изменения голосов либо компрометации систем голосования.

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