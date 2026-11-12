Четверо сенаторов США, связанных с Демократической партией, заявили, что не поддержат соглашение о финансировании в конце года, если оно не ограничит возможности президента Дональда Трампа продолжать войну против Ирана. Речь идет о Майкле Беннете, Берни Сандерсе, Крисе Ван Холлене и Тэмми Дакуорт, сообщает Anadolu Agency.

Требования к финансированию

Сенаторы настаивают, что пакет финансирования должен содержать норму, запрещающую администрации использовать выделенные Конгрессом средства для продолжения войны. По их словам, Конгресс не должен соглашаться на краткосрочную сделку, предусматривающую дополнительные миллиарды долларов на этот конфликт.

В совместном заявлении законодатели назвали войну незаконной и катастрофической. Они также утверждают, что она привела к росту цен на бензин, продукты питания и удобрения. Сенаторы заявили о гибели более 20 американских военнослужащих, ранениях сотен людей и ущербе для гражданского населения региона.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дедлайн и заявление Трампа

Крайний срок для утверждения финансирования правительства наступает 11 декабря. Сенаторы сослались на опыт войн во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, заявив, что такие конфликты могут длиться десятилетиями, вредить экономике, истощать военные ресурсы и ослаблять безопасность США.

Отдельно Трамп в Truth Social призвал руководство Сената немедленно продвинуть законопроект о бюджетном согласовании на 350 миллиардов долларов для военных. Он заявил, что восстановил американские вооруженные силы во время своего первого президентского срока и делает это вновь — «еще масштабнее и лучше».

Читай нас в